القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صور جديدة من حفل زفافها من الفنان أحمد فهمي. وظهر في الصور مع هنا الزاهد شقيقتيها فرح ونور، وعلقت عليها قائلة: "حياتي في صورة"، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أنه، تم زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، الأربعاء الماضي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانه هنا الزاهد تنشر صورا جديدة من زفافها عبر حسابها بـ "إنستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.