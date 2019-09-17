"الجزء الثاني" لـ3 أفلام في دور العرض بهدف استغلال النجاح

أعلن عدد من منتجى الأفلام السينمائية عن استعدادهم لطرح جزء ثانٍ من أعمالهم السينمائية التي حققت نجاحات كبيرة عند عرض جزءها الأول، ويأتى في مقدمة هذه الأعمال فيلم "الهرم الرابع" و"البدلة" و"كازبلانكا".

فيلم "الهرم الرابع"

,كشف المنتح سيف عريبى منتج فيلم "الهرم الرابع"، إستعداده لإنتاج جزء ثان من الفيلم، ونشر بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي والصور الشهير "إنستجرام"، وعلق على البوستر قائلًا: "قريبًا الهرم الرابع 2".

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول عالم القرصنة الإلكترونية، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي ، من خلال طالب الهندسة الماهر الذى يقوم بعمليات قرصنة تثير الكثير من اللغط،

فيلم "الهرم الرابع" بطولة العمل أحمد حاتم وميرهان حسين وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

فيلم "البدلة"

كما أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر عن بدء التحضير للجزء الثانى من فيلم "البدلة"، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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فيلم "البدلة" يدور في إطار كوميدى اجتماعي ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم تامر حسنى وأكرم حسنى وأمينة خليل ودلال عبدالعزيز وماجد المصري، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.

فيلم "كازبلانكا"

أكد المؤلف هشام هلال، مؤلف فيلم "كازبلانكا" إن نهاية الفيلم توحى بوجود جزء ثان، بناء على قرار جماعى بأن نقدم جزءًا ثانيًا للعمل.

فيلم "كازبلانكا" تدور أحداثه حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات، وتتوالى الأحداث.

والفيلم من بطولة مجموعة من النجوم، منهم أمير كرارة وعمرو عبدالجليل وإياد نصار وإخراج بيتر ميمى.