رامي صبري ينشر صورة مع ابنيه «عمر وعلي»

شارك المطرب رامي صبري جمهوره، بصورة جديدة مع ابنيه، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، و وعلق عليها قائلا: "البرنس عمر والبرنس علي".

وطرح رامي صبري الثلاثاء الماضي كليب "وبقابل ناس"، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "فارق معاك"، حيث تم تصوير الأغنية تحت قيادة المخرج هادي الباجوري، وهي من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل.

وكان ألبوم "فارق معاك"، استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلاً عن تصدره الألبومات عبر موقع "آى تيونز"، وضم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".