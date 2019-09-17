هيثم شاكر يكشف سر عدم طرح نسخة أصلية من «معرفة قديمة»

القاهرة - لايف ستايل
أعلن المطرب هيثم شاكر، أن الشركة المنتجة لألبومه الجديد "معرفة قديمة"، هي السبب في عدم طرح نسخة أصلية منه، على الرغم من مرور أكثر من شهر على طرحه في موقع "يوتيوب".
وكتب هيثم شاكر: "لكل الناس اللي بتسأل عن عدم وجود النسخة الأصلية للألبوم في الأسواق، للأسف لم يتم طرحها حتى الآن بسبب تأخير من الشركة، على الرغم من صدور الألبوم على المتاجر الإلكترونية مند أكثر من 5 أسابيع".
وتعاون هيثم، في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء، أبرزهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة وبهاء الدين محمد، ورمضان محمد، والملحنين عمرو مصطفى ووليد سعد ورامي جمال، والموزعين أحمد إبراهيم وتوما وشريف مكاوي.
ويضم الألبوم 14 أغنية وهي: "ماتوصونيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، يا حبيبة، مش مهم أنا، كنت مداويني، راحوا، تيجي منك، احنا افترقنا، ماتغيبوش، مافيش بعد بينسي، معرفة قديمة، بابي مفتوح".
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