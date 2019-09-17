الفنان هشام ماجد لنجم الأهلي «هاترجع أجمد من الأول»

أعرب الفنان هشام ماجد، عن تمنياته بالشفاء العاجل لنجم النادي الأهلي مؤمن زكريا، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر "ماجد" صورة له وهو يقوم بتقليد طريقة احتفال مؤمن زكريا عقب تسجيله للأهداف، وعلق عليها قائلا: "ألف مليون سلامة على مؤمن زكريا.. بإذن الله حتقوم بالسلامة وترجع أجمد من الأول".

وكان جهاز كرة القدم بالنادي قد أكد في وقت سابق أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج.

كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.