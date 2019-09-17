تعرض الفنانة دينا عبدالله ووالدتها لـ حادث سيرفي طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي

القاهرة - لايف ستايل تعرضت الفنانة دينا عبدالله ووالدتها لحادث سير بسياراتها في طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي، منذ قليل. وأصيبت دينا عبدالله بإصابات في اليد والرقبة، حيث تم إسعافها ونقلت والدتها بأحد المستشفيات الخاصة المهندسين، وحرر محضرًا بقسم شرطة كبداية. وأخطر اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة.

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