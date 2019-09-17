احمد فهمي و هنا الزاهد يحتفلان بعيد ميلاد الفنان محمد إمام

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان محمد عادل إمام، فيديو لأحدث عروسين في الوسط الفني أحمد فهمي وهنا الزاهد وهما يقومان بتهنئته بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه بـ «إنستجرام». وعلق إمام على الفيديو قائلا: «حبايبي عرسان مصر.. أخويا و مراته من شهر العسل». يذكر أنه، تم زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، الأربعاء الماضي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.

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