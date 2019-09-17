قصص مُثيرة عن نجوم هوليوود الأكثر شغبًا في المدرسة

تكثر مشاكل الطلبة في المدرسة خلال مختلف المراحل التعليمية حتى نجوم هوليوود كانت لهم مشاكل عديدة في المدرسة تسببت في طردهم من المدرسة أو على أقل تقدير الفصل لفترة.

لعل أبرز حادث في المدرسة كان من نصيب جاك بلاك الذي تسبب في حريق ضخم داخل المدرسة وذلك لأنه قام بإحراق لوحة جدارية لكنه لم يتمكن من السيطرة على الأمر.

في حين اشتهر بعض النجوم بتدخين السجائر والحشيش داخل المدرسة مثل مغني الراب تشانس الذي طُرد بسبب تدخين الحشيش وبيعه للطلاب داخل المدرسة.

ولأن رايان غوسلينغ كان يعشق التمثيل منذ الطفولة ذهب إلى المدرسة بمجموعة من سكاكين المطبخ على غرار فيلم رامبو مما تسبب في طرده من المدرسة ومنعه من مشاهدة الفيلم مرة أخرى.