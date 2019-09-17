بشرى عضوة لجنة تحكيم منح دعم الأفلام في سوق ومنتدى مالمو



أعلن محمد قبلاوي مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة أعضاء لجان تحكيم منح سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية لدعم الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

وقال قبلاوي ان سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية هو منصة فريدة من نوعها لصناعات السينما في الشمال الأوروبي العالم العربي وتهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع. يجمع المنتدى بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين في الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية.

واستقبلت الدورة الخامسة من سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية، جسر الإنتاج المشترك للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، والذي يعقد بالتزامن مع مهرجان مالمو للسينما العربية بين 5 إلى 8 أكتوبر 2019، أكثر من 54 مشروعا من الدول العربية والسويد وشمال أوروبا متقدمة إلى منح مرحلة التطوير و45 مشروعا متقدمة إلى منح مرحلة ما بعد الإنتاج.



وتضم لجان تحكيم صناديق الدعم اسماء بارزة في مجال صناعه السينما وهم: " أعضاء لجان التحكيم لصندوق دعم الأفلام الطويلة في مرحلة التطوير وتضم بشرى رزة ممثلة، مدير العمليات والشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائي. وجابريل خوري منتج مصري".

وسيتنافس خمسة مشاريع أفلام في هذه الفئة :" من مصر فيلم "في الجون" للمنتج العربي صفي الدين محمود والمنتج السويدي شاكر تحرير، ومن إخراج: تامر عشري.

وينافس من لبنان فيلم "هنا ولا تراني" للمنتج العربي نرمين حداد، والمنتج السويدي دايفيد هرديز و من إخراج فيروز سرحال، ومن لبنان ايضا فيلم "كوميديا" المنتج العربي ميريام ساسين، المنتج السويدي أوليفر جوربيلون، إخراج: ميريام الحاج.



ويتنافس من الأردن" لكي يتنفس البحر" للمنتج العربي "علاء الأسعد" والمنتج السويدي" هيلين جرانكفيست" ومن إخراج زين دريعي.

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من تونس يتنافس فيلم " أمومة" للمنتج العربي "سارة بن حسن" و المنتج السويدي" فريدا مارتنسن" ومن إخراج "ميريام جابر".

اما أعضاء لجان التحكيم لصندوق دعم الأفلام الوثائقية في مرحلة التطوير فهم "إيريت نايدهارت موزعة دولية ألمانية، وكاتبة ومتحدثة في مجالات السينما والشرق الأوسط ، خميس الخياطي صحفي وناقد ومعد برامج سينمائية تونسي ، شريف البنداري مخرج سينمائي مصري ومدرس الإخراج بمعهد السينما بالقاهرة "، حيث سيتنافس ثلاثة مشاريع أفلام في هذه الفئة ومن مصر فيلم "إيثيل" للمنتج السويدي "كريستر نيلسون"، إخراج، محمد صيام.

ويتنافس من فلسطين " البحث عن سعدة" للمنتج العربي رشيد مشهراوي، و المنتج السويدي "ليندا مطاوع" ومن إخراج "عرين عمري". ومن لبنان فيلم "يوم الغضب قصص من طرابلس" للمنتج العربي "جنان داغر" والمنتج السويدي صوفيا رشميس، ومن إخراج "رانيا الرافعي".

وأخيرا تضم لجنة تحكيم صندوق دعم الأفلام القصيرة في مرحلة التطوير "بثينة كاظم" مبرمجة وباحثة ومنتجة إماراتية، مؤسس مشارك في سينما عقيل، أول قاعة متخصصة في الأفلام الفنية بمنطقة الخليج العربي، و"يوهان سيمونسون" مخرج ومفوض سينمائي في فيلم سنتروم سيد في مالمو ، و"محمود كامل" مخرج سينمائي وتلفزيوني مصري، حيث سيتنافس خمسة مشاريع أفلام في هذه الفئة ومن السويد "حبيب والحرامي" للمنتج العربي السويدي وإخراج "نورس صقر".

ويتنافس من السويد "العشاء الأخير" للمنتج العربي السويدي "إياد كامل عيد" ومن إخراج "وسيم قشلان"، ويتنافس ايضا من السويد " سيرة شخصية" للمنتج العربي السويدي وإخراج "باسم نبهان".

ويتنافس من لبنان "القمع" للمنتج العربي "عبدالرحمن لطفي" ومن إخراج "مايك مالاجاليان" وهو من إنتاج مشترك تونسي -عراقي- دانماركي، و"فتاة المرآة" للمنتج العربي "محمد مصطفى التايب" ومن إخراج محمد توفيق