Netflix تُطلِق الفيديو الدعائي لـ IN SHADOW OF THE MOON









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت منصة Netflix الفيديو الدعائي لفيلم الرعب IN SHADOW OF THE MOON(في ظل القمر) الذي يحكي قصة في عام 1988، عن ضابط شرطة في فيلادلفيا توماس لوكهارت (بويد هولبروك) المتعطش لأن يصبح محققًا. فيبدأ بتعقّب قاتل متسلسل يطفو على السطح مجدداً في كل تسع سنوات. ولكن عندما تبدأ جرائم القاتل في تحدي كل التفسير العلمي، فإن هوس لوك بالعثور على الحقيقة يهدد بتدمير حياته المهنية وعائلته وربما عقله.

يشار إلى أن العمل من إخراج جيم ميكل وبطولة مايكل سي. هول وكليوباترا كولمان. وهو فيلم إثارة من النوع المخلوط النفسي الذي يبحث في قوة الزمن، وكيف يمكن أن يؤدي مروره إلى توحيدنا أو تمزيقنا.

