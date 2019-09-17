شكرا لقرائتكم خبر عن بتورتة ملاكم.. شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده الـ47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الإعلامى شريف مدكور بعيد ميلاده الـ 47، بصحبة مجموعة من أصدقائه المقربين، بتورتة عليها ملاكم، فى إشارة لمحاربته لمرضه. ونشر مدكور، فيديو من الحفل، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "أنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "أنا 47". Advertisements يذكر أن شريف مدكور خضع مؤخرا لعملية جراحية صعبة لإزالة ورم من القولون، ويتلقى حاليا العلاج بجلسات الكيماوى

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