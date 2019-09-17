شكرا لقرائتكم خبر عن جمعت بين الحجاب والتمثيل ومهرها من الراحل محمود الجندي كان 25 قرشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة القديرة عبلة كامل اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها، وهي الشخصية الأقرب للمشاهد في دور الأخت والأم، بمجرد أن تطل من خلال الشاشة، فهى مختلفة عن فنانى جيلها لأنها تبذل جهدا لاقناع المشاهد بالدور الذى تؤديه.





ولدت عبلة كامل في 17 سبتمبر عام 1960 بقرية تابعة لمركز إيتاي البارود، محافظة البحيرة، وتخرجت في كلية الآداب عام 1984 وبدأت حياتها الفنية من خلال مسرح الطليعة ولكن جاءت شهرتها الحقيقية عندما شاركت في مسرحية "وجهة نظر" مع الفنان محمد صبحي .





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تألقت في العديد من الأفلام مثل : اليوم السادس، وداعا بونابرت، للحب قصة أخيرة، هيستريا، سواق الهانم، اسكندرية كمان وكمان وغيرها، إلا أنها شاركت بدورالبطولة كاملة فى بعض الأفلام الكوميدية منها، اللمبي، سيد العاطفي، بلطية العايمة، عودة الندلة، خالتي فرنسا، كلم ماما.





تاريخ عبلة كامل مع الدراما مهم بدأ منذ الثمانينات من خلال عدد من المسلسلات منها، ليالي الحلمية، المال والبنون، الشهد والدموع، ضمير آبلة حكمت، هوانم جاردن سيتي، أفراح أبليس، سلسال الدم، ولكن إذا أردنا أن نعرف بداية نجاحها فكان من خلال دور"فاطمة" فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" الذى جسدت بطولته أمام الفنان الراحل نور الشريف.





تزوجت الفنانة عبلة كامل مرتين، أولهما من المخرج والممثل أحمد كمال وانفصلت عنه بعد انجابها بنتين، وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي الذى صرح فى أحد البرامج بأن مهر زواجه منها كان 25 قرشا فقط ولم يحدث أى نقاش بشأن قيمة المهر، وفى ذات مرة بعد ذهابهما للسعودية لأداء فريضة الحج بالأراضى المقدسة، قررت أن ترتدى الحجاب مع الاحتفاظ بالتمثيل، ولكن زواجها من الفنان محمود الجندي لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.