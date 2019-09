شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عروض مسرحية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 6 عروض مسرحية لـ 7 دول مشاركة في المهرجان، يوجد عرض إنتاج مشترك بين دولتين إحداهما عربية والأخري أوربية حيث يستضيف مسرح الجمهورية في الساعة السابعة مسرحية " افيون " إنتاج مشترك لسوريا وألمانيا.

أما المسرح العائم الكبيريستضيف المسرحية الإماراتية " الساعة الرابعة " الساعة التاسعة مساء أما في مسرح الهناجر فسيكون جمهور المهرجان علي موعد مع العرض المسرحي البرتغالي " A Wave from Distance " في الساعة السابعة مساء .

وعلي المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية الساعة الخامسة مساء سيكون جمهور المهرجان علي موعد مع العرض المسرحي المجري " The Station Hungary " وعلي مسرح الغد الساعة السابعة مساء ستعرض المسرحية السويسرية " Romeo, Romeo, Romeo " وآخر عروض اليوم الثلاثاء هو العرض الامريكي "Surveys The Prairie Of Your Room" والذي سيعرض علي مسرحي الفلكي الساعة الخامسة مساء.

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وقد انطلق يوم 10 سبتمبر ويستمر حتي 19 من الشهر نفسه ويعرض ضمن فعالياته 22 عرضا مسرحيا لـ 40 دولة عربية وأجنبية علي 13 مسرحا من مسارح القاهرة .