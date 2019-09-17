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تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية 29 سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم تامر حسنى حفلا غنائيا يوم 29 سبتمبر الحالى، احتفالا بتخرج دفعة 2019 لطلاب إحدى الجامعات بالإسكندرية، ومن المقرر أن يغنى تامر عدداً من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوفك"، إضافة إلى أغانيه الشهيرة لدى الجمهور، والتى قدمها على مدار مشواره الفنى.

فى سياق مختلف ينتظر النجم تامر حسنى طرح فيلمه الجديد "الفلوس" يوم 2 أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

كما ينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.

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