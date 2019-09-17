قبل عرضه لأول مرة بالجونة.. ابتهال الصريطي تكشف تفاصيل دورها في "لما بنتولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تشارك الفنانة إبتهال الصريطي، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بفيلم "لما بنتولد" الذي سيعرض في قسم خارج المسابقة.

وقالت إبتهال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تجسد خلال العمل شخصية فتاة تدعى "عايدة"، وهي ست مصرية مكافحة وتعمل من أجل مساندة زوجها، ورغم أزماتها في الياة إلا أنها تحب الحب للتغلب على أزماتها.

وتابعت: "تلك الأمور التي تمر بها الشخصية، كانت عاملاً مهمًا في جذبها لخوض هذه التجربة السينمائية، لأنها قريبة بكثير من الشخصيات المصرية المكافحة في الحياة بالواقع، و"اللي بتبقى عايزة المركب تمشي".

Advertisements

وأضافت: "تحضيرات الفيلم استغرقت وقتًا طويلاً بينها وبين بطل العمل عمرو عابد والمخرج تامر عزت، موضحة أنها تجربة جميلة وطاقم العمل ناس محترفة وذوق جدًا، و"كلنا كنا نتعامل مع بعض على أعلى مستوى".

فيلم"لما بنتولد" يتناول قصة ثلاث شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.

يشارك في بطولة العملكل من عمرو عابد، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، سلمى حسن، والفيلم من إخراج تامر عزت، وتأليف الراحلة نادين شمس.