محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تعرضت الفنانة والإعلامية دينا عبدالله، لحادث سير على الطريق الصحراوي، أسفر عن إصابتها ووالدتها، فيما قالت لـ"الخليج 365" إن سيارتها تحطمت تمامًا.
ونرصد في التقرير التالي معلومات عن الفنانة دينا عبدالله:
1- ولدت في القاهرة يوم 16 يناير 1965، واسمها كاملًا "دينا أنور أحمد عبدالله".
2- شاركت في عدد من الأعمال الفنية منذ سن الطفولة، منها أفلام "أصعب جواز"، و"كباريه الحياة" و"عنتر فارس الصحراء" و"شياطين إلى الأبد".
3- أدت دور الطفلة "سوسن" في فيلم "الحفيد"، والذي يعد أشهر أدوارها.
4- حاصلة على درجة الليسانس في اللغة الفرنسية من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1987.
5- شاركت في عدد من المسلسلات منها "مطلوب عروسة"، و"ليالي الحلمية"، و"في قلب الليل"، و"أبرياء في المصيدة".
6- عملت لفترة في تقديم البرامج التلفزيونية.
7- شقيقتها هي الفنانة والإعلامية إيناس عبدالله، التي تشغل حاليًا منصب رئيس قناة "نايل دراما".
8- حاصلة على الدكتوراه في الإعلام، وكانت رسالتها تحت عنوان "علاقة الإعلام بالاقتصاد".
9- كان آخر أعمالها مسلسل "ليالي الحلمية 6" عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر طفلة "الحفيد" التي حصلت على الدكتوراه.. 9 معلومات عن الفنانة دينا عبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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