بـ"جمبسوت".. أروى بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام".
وظهرت أروى في الصور بإطلالة أنيقة وارتدت " جمبسوت" من اللونين الأبيض والأسود، وعلقت: "بداخلي شوق كبير ما يعلمه إلا رب العالمين، أحبكم".
يذكر أن اَخر أعمال الفنانة أروى هو تقديم برنامج " تحت السيطرة"، الذي عرض فبراير الماضي على قناة النهار.
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