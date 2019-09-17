تراند اليوم : آخر تطورات القبض على فنان مغربي بفرنسا بتهمة الاغتصاب...

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على الكوميدي المغربي عبدالفتاح الجوادي، بتهمة الاغتصاب.

وأكدت تقارير إعلامية مغربية، أن السلطات الفرنسية أطلقت الجوادي مؤقتًا.

ونقل موقع "اليوم24" عن مصادر، أن "الجوادي، خريج برنامج "كوميديا"، والمتهم باغتصاب شابة فرنسية، تمنع عليه مغادرة مدينة جرونوبل، بعد مصادرة جواز سفره، من طرف السلطات الفرنسية".

وأفادت المصادر ذاتها، أنه من المرتقب أن يعرض الجوادي، على المحكمة يوم 18 أكتوبر المقبل.

وبحسب التقارير، فقد اتهمت شابة فرنسية الكوميدي المغربي بالاعتداء الجنسي، وصادرت سلطات البلاد سيارته وجواز سفره.

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان قضية المغني المغربي سعد لمجرد، والذي لا يزال قيد المحاكمة، بعدما ألقي عليه القبض بتهمة الاعتداء الجنسي، وجهتها ضده الشابة الفرنسية لورا بريول.