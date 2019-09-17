تراند اليوم : صور| نقل ممثلة مصرية ووالدتها إلى المستشفى بعد تعرضهما لحادث سير...



تعرضت الممثلة المصرية دينا عبدالله لحادث سير بصحبة والدتها، ما أسفر عن تعرض الأخيرة لإصابات ونقلها إلى المستشفى للعلاج.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر أمنية، إن "الفنانة دينا عبد الله تعرضت لحادث سير بسيارتها أثناء سيرها بصحبة والدتها في طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة".

وأضاف أن "الحادث تصادم وقع بين سيارتها وسيارة أخرى، مما أسفر عن إصابة والدتها وتحطيم أجزاء من السيارة".

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من رفع آثار الحادث، وتم نقل الفنانة ووالدتها إلى مستشفى "الصفا" بالمهندسين، لتلقى الإسعافات الأولية، وتم إعادة حركة المرور مرة أخرى إلى طبيعتها.

ونشرت الصحيفة، أول صور للفنانة ووالدتها أثناء تلقي الإسعافات الأولية بالمستشفى.

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