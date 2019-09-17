الليلة.. ختام الدورة الـ 17 لمهرجان مسرح الهواة بالاسكندرية

تختتم مساء اليوم، الثلاثاء، بمسرح "قصر ثقافة الأنفوشي" بالاسكندرية فعاليات المهرجان السابع عشر لمسرح الهواة " دورة سيد درويش " ، حيث يعلن عن العروض الفائزة بجوائز المهرجان بعد انتهاء العروض المشاركة ، والتي يبلغ عددها 10 فرق مسرحية تمثل مختلف فرق هواة المسرح بالجمعيات الأهلية بثمانية محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بور سعيد، الدقهلية (المنصورة)، أسيوط، الأقصر .

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ويرأس المهرجان الناقد المسرحي الكبير الدكتور عمرو دوارة .

تشكلت لجنة التحكيم هذه الدورة من الأساتذة الفنانين: مديحة حمدي، خالد الذهبي، ياسر صادق. وتبلغ قيمة الجوائز خمسون ألف جنيه .

وتشكلت اللجنة العليا للمهرجان من الأساتذة:

د.هاني كمال رئيس الأدارة المركزية للشئون الثقافية، أحمد درويش/ رئيس أقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ممدوح أبو يوسف (مديرا)، هناء إسماعيل (منسقا عاما)، يونس شعبان يونس (مقررا) .

تضمنت فعاليات المهرجان بخلاف التكريمات والعروض المسرحية إصدار نشرة يومية يرأس تحريرها الشاعر والإعلامي الكبير/ يسري حسان، وكذلك تنظيم ندوة تطبيقية تعقب كل عرض، يشارك بها نخبة من النقاد المتخصصين وهم الأساتذة: د.حسام أبو العلا، أحمد عبد الرازق أبو العلا، محمد الروبي، جرجس شكري ، محمد بهجت.