الجمعة المقبل.. بيتر تشوليتش يُحيي حفل جيتار في دار الأوبرا

يُحيي الفنان العالمي بيتر تشوليتش حفل جيتار، يوم الجمعة 20 من شهر سبتمبر الجاري، على المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يقدم الفنان العالمي بيتر تشوليتش منخلاله باقة من أجمل المؤلفات العالمية منها: "معزوفة "نورما" للفنان إيفان بادوفيك، "صدق وأمن" للفنان بيتر كوليك، "ثلاثة صور" لتومسلاف أوليك، "ميلودى صغير" لسلافكو فوميك، "لعب ورقص" لنيلو ميلوتى، "تحية" لبوريس إيرليش".
يذكر أن الفنان العالمي بيتر تشوليتش ولد عام 1986 والتحق بأكاديمية الفنون بجامعة سبليت بكرواتيا، وحصل على درجة الماجستير، ثم استكمل دراسته في ألمانيا، وقدم العديد من الحفلات الناجحة في أشهر مختلف دول العالم، منها الولايات المتحدة، إنجلترا، البرازيل، اليونان، إيطاليا.
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