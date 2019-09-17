أكتوبر المقبل.. يونس يُحيي حفل الجامعة المصرية الصينية

يُحيي الفنان يونس مرسي حفل الجامعة المصرية الصينية، يوم الجمعة 10 أكتوبر المقبل، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

يذكر أن الفنان يونس مرسي طرح سابقًا ألبوم "التقل صنعة"، ويضم الألبوم 10

أغنيات، هي: "ليه بعدنا"، "الله على أي كلام"، "متكسفوهاش"، "جربت أعيش"، "جت على بالي"، "تعرف"، "ليه يا قلبي"، "خفت منه"، "لسة في قلبي".

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تعاون الفنان يونس من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: "محمد مصطفى ملك، إيهاب طلبة، محمود أنور، خالد عصمت، أيمن عز، عبدالرحمن شوقي، محمد شفيق، محمد عز، كريم محسن، يحيى مرسي، وائل يسري، أحمد يوسف، الحسني رفعت، محمد مرسال".