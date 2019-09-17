غزل متبادل بين هيفاء وهبي ومعتصم نهار

ظهر الممثل السوري معتصم النهار بمقطع فيديو عبر سناب شات الممثلة اللبنانية هيفاء وهبي التي يتشارك وإياها بطولة فيلم " عقد الخواجة " وأثار دهشة متابعيها. إقرئي أيضًا: بالصور هنا الزاهد: أخيرا تزوجت حب حياتي

وقال معتصم في الفيديو : " انا كتير مبسوط وطاير عقلي اني شفتك .. حلوة حلوة كتير هيفا عالواقع" .

بدورها ردت هيفا من خلال المقطع نفسه وقالت في إشارة لوسامة معتصم : " " ليكو مين عم يحكي عالحلاوة .. انا كتير مبسوطة فيك .. انت الحلو ونفسيتك أحلا " . Advertisements

يذكر أن هيفاء وهبي تعود إلى السينما المصرية بعد غياب 5 سنوات منذ أخر عمل قدمته مع النجم باسم سمرة فيلم "حلاوة روح" عام 2014، وسينطلق التصوير بعد أسبوعين فقط، حتى يتمكن أبطاله من التفرغ بعدها للمشاركة في ماراثون دراما رمضان 2020. إقرئي أيضًا: ناصيف زيتون يتصدر قائمة الأغاني العراقية

الفيلم ينتمي لتصنيف الإثارة والغموض والأكشن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية ويشارك في بطولته أحمد داوود ومن المقرر تصويره داخل مصر وعدة دول أوروبية.

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