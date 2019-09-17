ناصيف زيتون يتصدر قائمة الأغاني العراقية

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بعد طرحه أولى اغنياته باللهجة العراقية "فارقوني"، استطاع الفنان ناصيف زيتون أن يتصدر قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب العراق وأن يتصدر قائمة أفضل الأغاني العراقية عبر تطبيق أنغامي.
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أغنية "فارقوني" من كلمات عدنان الأمير، ألحان أدهم، وتوزيع عمر صباغ وهي من ألبوم ناصيف الأخير الذي طرح منه حتى الآن: "ما بظن، أزمة ثقة، تكة، كل يوم بحبك، أنا معك، وصلك خبر، سلمي".
ويعرف عن أغاني ناصيف انها تفرض نفسها بسرعة قياسية بعد طرحها، حتى أن أغنية "تكة" حققت 35 مليونا و383 ألف مشاهدة وذلك بعد طرحها في 13 حزيران\يونيو الماضي عبر يوتيوب، وهي من كلمات ضياء أشا، وألحان عمر الخيار، وتوزيع عمر الصباغ.
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يشار على أن ناصيف زيتون أحيا بالأمس حفلاً جماهيرياً ناجحاً في أربيل، حضره المئات من عشاقه الذين لقبوه بـ الملك على يافظات رفعوها ترحيباً به.
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