بالصور هنا الزاهد: أخيرا تزوجت حب حياتي

في اول تعليق من الفنانة هنا الزاهد بعد زفافها على الفنان أحمد فهمي، وشرت صورة من كواليس الحفل عبر حسابها بموقع إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: أخيرا تزوجت من حب حياتي، لتنهال عليها التعليقات من زميلاتها، كما حرصت على نشر مقطع فيديو يكشف عن اللحظات الأخيرة قبل بدء الزفة، لتوجيه التحية لمصمم حفل الزفاف.

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وعلقت هنا: أخيرا .. تزوجت من حب حياتي، وجاء التعليق الأول من النجمة نيللي كريم التي دعت الله أن يحفظ العروسين، وقدمت الفنانة يسرا اللوزي التهنئة لزميلتها الزاهد، بينما علقت الفنانة الشابة هند عبد الحليم بوضع قلوب حمراء تعبيرا عن محبتها، وبنفس الوقت بدأ مصور الحفل ريمون ماركيز نشر الصور الرسمية للزفاف للمرة الأولى.

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يذكر أن الفنان أحمد فهمي احتفل بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام حتى الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس، وقام بإحياء فقرات حفل الزفاف المطرب محمد حماقي والمطرب الشعبي محمود الليثي ، كما قدم الفنان أكرم حسني أغنية خاصة ضاحكة للعروسين.

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وشارك هنا الزاهد فرحتها النجوم أحمد عز، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي، عمرو يوسفوزوجته كندة علوش، أشرف عبد الباقى، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، لبلبة، هشام ماجد، محمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسي، خالد عليش، عماد زيادة، ، محمد على رزق، كريم عفيفي، حسني شتا، كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر ومحمد أنور وويزو من نجوم فرقة مسرح مصر، والفنانة روجينا والنجمة وفاء عامر وابنها وشقيقتها آيتن عامر وزوجها مدير التصوير عز العرب، وماجد المصري ومحمد عادل إمام وشريف منير وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي وعمر مصطفى متولي.

وحضر من المخرجين بيتر ميمي وأحمد خالد موسى، الإعلامي عمرو الليثى، مدير التصوير جلال الزكي، والمنتج محمد حفظي، السيناريست محمد سيد بشير والمنتج جمال العدل.