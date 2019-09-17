أنغام لزوجها وابن شقيقتها: وراء كل رجل عظيم أنغام

بعد حصول المطربة المصرية أنغام على تكريم ثلاثي لها ولزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والطفل ياسين ابن شقيقتها الراحلة غنوة في مهرجان الفضائيات العربية بدورته العاشرة، نشرت عبر خاصية الستوري بحسابها بموقع إنستقرام صورا مجمعة من كواليس الحفل ووضعت تعليقا عليها يقول: وراء كل رجل عظيم أنغام.

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وكان حفل توزيع جوائز الدورة العاشرة من مهرجان الفضائيات العربية، قد أقيم داخل أحد فنادق القاهرة الكُبرى بوسط المدينة، وكرم المهرجان عدد من النجوم.

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وشهد الحفل احتفال أنغام بالتكريم 3 مرات الأولى بعد حصولها على جائزة أفضل مطربة عن ألبومها "حالة خاصة جدا" والثانية بعد حصول زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على جائزة أفضل توزيع موسيقي عن نفس الألبوم، والثالثة بعد تكريم ياسين ابن شقيقتها الراحلة غنوة عن ظهوره المميز في مسلسل "زي الشمس".

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