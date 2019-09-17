ما حقيقة زواج وائل كفوري مجدداً؟

انتشرت في الساعات الأخيرة، شائعة زواج الفنان وائل كفوري بالإعلامية جيسيكا عازار. مصدر أكد لـ"الجميلة" أن الخبر غير صحيح، وأنّ وائل لا ينوي الزواج في الفترة المقبلة، إلا أنه رفض كشف طبيعة العلاقة بين جيسيكا ووائل. Advertisements وائل وجيسيكا ويرتبط وائل وجيسيكا بعلاقة صداقة، وقد اشتكت زوجته يومها من هذه العلاقة، خصوصاً أن وائل كان يظهر في حفلاته مع جيسيكا والاعلامية ريما نجيم، ويحظّر على زوجته حضور حفلاته، الأمر الذي كان أحد أسباب طلاقهما.

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