وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاده بحضور نوال الزغبي وسيرين عبد النور

بأجواء صاخبة، احتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميلاه الـ 45 في بلدته زحلة، وبعد أن كان حريصاً على إحاطة مناسباته الخاصة بالسرية، نشر تفاصيل عيده على السوشال ميديا، حيث قام المدعوون بنشر مقاطع فيديو، تظهر الفنان وهو يرقص ويغني مع المدعوين.

حضر الحفل أهل وائل كفوري وعدد كبير من أصدقائه، من فنانين وإعلاميين سياسيين، وبدا سعيداً جداً ولم يحاول أن يبعد مناسبته الخاصة عن الإعلام كما يفعل عادة.

وائل غنى ورقص في الحفل وحُمل على الأكتاف، كما غنى ملحم زين معه وله وغنت له باسكال مشعلاني happy birthday to you ، هو غني لنفسه happy birthday to me.

يذكر أن وائل كان مؤخراً حديث وسائل الإعلام بسبب خلافاته مع زوجته، التي وصل معها إلى تسوية أهم بنودها إبعاد حياتهما عن الإعلام، ويبدو أن هذا الاحتفال، كان رسالة غير مباشرة من وائل بأنّه سعيد، وبأنّ المشاكل الماضية لم تؤثر على وضعه النفسي.