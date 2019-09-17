أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش: لماذا هذا الهجوم على سمعتها؟

بعد الهجوم الذي شنّته الممثلة ديما الجندي على زميلتها نسرين طافش، التي تتعرّض منذ فترة لهجوم من زملائه، كتبت الممثلة أمل عرفة عبر حسابها على الفايسبوك، مدافعة عن زميلتها بشراسة، مؤكدة أنها لا تربطها بها أي علاقة شخصية. إقرئي أيضًا: انجي علي تفاجئ نجماً شهيراً بقبلة أمام زوجته وتتسبب في إحراجه وكتبت أمل "عم أقرا القيامة اللي قايمة ع نسرين طافش... نسرين لا تربطني بها اَي علاقة شخصية، لكن هي زميلة مهنة ونجمة ولها محبيها.". Advertisements منشور امل وتابعت "هادا الهجوم على سمعتها ليش؟ اتركوا المخلوقة بحالها بينها وبين ربها بيجوز تكون أنقى من كتير ناس ما بيقومو من ع سجادة الصلاة". وختمت قائلة "اللي عم تحكوا فيه عالسوشال ميديا بيعبّر فقط عن أخلاق وضيعة وفراغ وتفاهة تمت لأصحابها فقط. دعوا الخلق للخالق... بس عن جد الموضوع زاد عن حدو". إقرئي أيضًا: أحد المتابعين ردّ على أمل قائلاً إنها في حال تزوّجت ستخرب نسرين بيتها، ملحماً إلى تصريح ديما بياعة التي اتهمتها بالتسبب بطلاقها من تيم حسن، وتلميح ديما الجندي إلى أن نسرين سبب انفصالها أيضاً، فردّت أمل "ماعندي ادنى فكرة عن اللي عم تقولو بس على فرض صحيح شو الرجال بيبي صغير؟ مالو إرادة ولا موقف؟".

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