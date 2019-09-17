شاهد .. باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 10:45 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ” باسكال مشعلاني ” صورا عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من احتفالها بعيد ميلاد إبنها الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات .

وتظهر باسكال في الصور برفقة إبنها وزوجها الملحن والموزع الموسيقي ” ملحم أبو شديد ” .

وكتبت باسكال مشعلاني في تعليقها على الصورة قائلة : ” عقبال الميه يا حبيب ماما الله يكون معاك على طول ويحميك ” .

يذكر أن باسكال طرحت مؤخرا أغنية بعنوان ” اتعذبت كفاية ” من كلمات وألحان ” محمد رفاعي ” و توزيع موسيقي وقيادة الأوركسترا المايسترو ” عادل عايش ” وتم التسجيل في استديو ملحم أبو شديد .. وتم تصويرها في تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري .

Advertisements

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية .