كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 10:45 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ” باسكال مشعلاني ” صورا عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من احتفالها بعيد ميلاد إبنها الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات .
وتظهر باسكال في الصور برفقة إبنها وزوجها الملحن والموزع الموسيقي ” ملحم أبو شديد ” .
وكتبت باسكال مشعلاني في تعليقها على الصورة قائلة : ” عقبال الميه يا حبيب ماما الله يكون معاك على طول ويحميك ” .
يذكر أن باسكال طرحت مؤخرا أغنية بعنوان ” اتعذبت كفاية ” من كلمات وألحان ” محمد رفاعي ” و توزيع موسيقي وقيادة الأوركسترا المايسترو ” عادل عايش ” وتم التسجيل في استديو ملحم أبو شديد .. وتم تصويرها في تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري .
وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.