شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تعد جمهورها بألبوم قوي والان مع التفاصيل

أثار اختفاء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في الفترة الأخيرة فضول محبيها، لذا أطلقوا هاشتاق "اشتقنالك_شيرين". وتفاعلت شيرين مع معجبيها بسرعة، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" رسالة حب لجمهورها كشفت خلالها عن أسباب غيابها. Advertisements وقالت: "أنا فرحانة جداً بحبكم ليا وهذا التفاعل شكراً لجمهوري الضهر والسند لأي حد، عندما علمت بخبر الهاشتاج شعرت بالأمان وأدركت أني مهما غبت هيكون في ناس بتسأل عني". وأضافت: "أنا كنت في إجازة، وحالياً مشغولة بتحضير ألبومي الجديد، وخلصت من الألبوم أغنيتين.. إن شاء الله أرجع لجمهوري بألبوم قوي يعوض الغياب". يذكر أن "نساي" هو آخر ألبومات الفنانة شيرين والذي طرحته أواخر عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزها: "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة".

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