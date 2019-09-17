مسلسل The Crown في ثوب ملكي

متابعة بتجــــــــــــرد: بإطلالة ملكية للنجمة أوليفيا كولمان، الحائزة جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة. كشفت خدمة البث العملاقة “نتفليكس” عن الإعلان التشويقي الأول لمسلسل “التاج” The Crown في موسمه الثالث والحصري لها.

منذ طرح هذا الإعلان، الذي نشر على منصات التواصل الاجتماعي، وثمة ترقب من الجمهور المتابع، متوقعين عملا دراميا ممتلئا بالأحداث التاريخية في اطار اجتماعي يجمع بين المرح والحزن، حيث يلقي المقطع نظرة أولى على النجمة كولمان بإطلالتها الجديدة بعد الإعلان عن أدائها لدور الملكة إليزابيث الثانية في الموسم الجديد، بدلاً من النجمة المتألقة كلير فوي التي قدمت أداء خياليا خلال أحداث الموسمين الأول والثاني.

كما يؤكد الإعلان التشويقي الموعد الرسمي لانطلاق المسلسل في 17 نوفمبر المقبل.

تغير فريق العمل

في عام 2018 وبعد عرض الموسمين الأول والثاني من مسلسل التاج، أعلنت Netflix عن استبدال كل أعضاء طاقم المسلسل الحالي بطاقم جديد، للعمل على الموسم الثالث. وجاء هذا القرار كصدمة مدوية خاصة بعد نجاح العمل، فالمسلسل حصد نحو 16 جائزة عالمية في موسميه الاول والثاني اللذين عرضا عام 2016، ولكن القرار كان بناء على طلب كاتب العمل بيتر مورغان بإضافة التقدم العمري (الزيادة في السن) على الشخصيات الرئيسية، تمهيدًا للعمل على الموسمين الثالث والرابع المعلن عنهما سابقًا، رغبةً منه في الوصول إلى إليزابيث الثانية في أسرع وقت للبدء في العمل، لذلك تحرص المنصة الإلكترونية Netflix على تغيير فريق عمل The Crown كل عامين ليعكس المراحل العمرية للعائلة الملكية.

ستة مواسم

أكدت خدمة Netflix أنه بعد نجاح المسلسل في الموسمين الأول والثاني سيستمر عرض المسلسل لستة مواسم مقبلة، لتغطي حياة الملكة بأكملها.

الأبطال الجدد

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بينما حلت الممثلة أوليفيا كولمان في دور الملكة إليزابيث الثانية بدلا من الممثلة كلير فوي. فقد حظيت هيلينا بونهام كارتر بدور الأميرة مارغريت شقيقة الملكة اليزابيث. أما بالنسبة للملكة فيكتوريا هاملتون، فتقوم بدورها ماريون بايلي. وأما عن دور الأمير تشارلز، فسوف يلعبه الممثل جوش كونور الذي أبدع في الموسمين السابقين، كما يقوم النجم توبياس مينيزيس بدور الملك فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.

الأميرة ديانا والترويج المجاني

تنضم إلى الموسم الرابع Emma Corrin التي تلعب دور الأميرة ديانا سبنسر، حيث تظهر الأميرة الراحلة ديانا في نهاية الموسم الثالث، كما سيكون لها دور كبير في مشاهد الموسم الرابع. وتتصدر حاليا أخبار الاميرة الراحلة من ذكريات وصور لها، سواء بالصحف أو مواقع السوشيل ميديا، ويعد هذا ترويجا مجانيا لمسلسل التاج بموسميه الثالث والرابع، نظرا للحب والتعاطف اللذين اكتسبتهما الاميرة الراحلة في حياتها وبعد مماتها.

المرأة الحديدية

كما أعلنت Netflix رسمياً على حسابها على تويتر بأن Gillian Anderson انضمت إلى فريق عمل مسلسل “ذا كراون” في موسمه الرابع، حيث ستؤدي دور رئيسة وزراء بريطانيا السابقة التي لقبت بالمرأة الحديدية مارغريت تاتشر، التي كانت في السلطة من عام 1979 حتى عام 1990 في عهد الملكة اليزابيث الثانية.

نفي ملكي

نفت العائلة المالكة البريطانية أي تدخل لها في مسلسل The Crown، وذلك عقب تصريح الكاتب بيتر مورغان في صحيفة ذا غارديان أخيرا بأنه يلتقي بين الحين والآخر مع “أشخاص رفيعي المستوى ولهم نشاط كبير داخل القصر أربع مرات في السنة لإطلاعهم على محتوى The Crown”. ورداً على تلك التصريحات أرسل دونال مكابي، سكرتير اتصالات الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى، رسالة نفي إلى صحيفة Times البريطانية.