فاز بثلاث جوائز في “دوفيل”.. “بول” يرسم صورة مزعجة عن أميركا ترامب

متابعة بتجــــــــــــرد: منح مهرجان دوفيل للسينما الأميركية ثلاث جوائز لفيلم “بول” من إخراج آني سيلفرشتاين، الذي يرسم صورة عن الولايات المتحدة مهملة من قبل سياسييها في عهد ترامب، على ما أعلنت رئيسة لجنة التحكيم كاترين دونوف.

وقالت آنا موغلاليس رئيسة لجنة تحكيم المواهب الناشئة التي اختارت “بول” أيضا للفوز بجائزتها، إن هذا الفيلم الأول “يرسم صورة صحيحة للغاية ومزعجة عن أميركا دونالد ترامب التي أهملها سياسيوها أكان على صعيد المدرسة أو الصحة”. وأكدت أن “الفيلم سياسي من دون أن يكون عقائديا”.

ونال الفيلم أيضا جائزة النقاد. وكان الفيلم شارك أيضا في فئة “نظرة ما” في مهرجان كان الأخير.

ويتمحور الفيلم حول قصة كريس، وهي مراهقة في الرابعة عشرة تعيش في ضاحية فقيرة في هيوستن، تبدو كأنها تسير على خطى والدتها التي تمضي عقوبة في السجن. فقد خربت منزل جارها، وهو بطل سباقات روديو سابق، من دون أي مبرر، لكنها قررت أن تكفّر عن ذنبها من خلال مساعدته على إزالة الأضرار. وتكتشف عندها شغفا في امتطاء الثيران.