راشد الماجد و”روتانا”.. شراكة استثنائية

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد سنوات طويلة قضاها مع شركات إنتاجية أخرى مثل “فنون الجزيرة” و”بلاتينيوم ريكوردز” و”وان بروداكشن”، احتفت، شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات بانضمام الفنان السعودي راشد الماجد رسميا إلى منظومتها الفنية.

جاء انضمام الماجد إلى “روتانا” خلال حفل جماهيري كبير أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور المدير التنفيذي سالم الهندي، وحشد فني وإعلامي مع أبرز مشاهير “السوشيال ميديا”، وقد تم توقيع التعاقد من قبل الفنان الماجد الذي وجد ترحيبا كبيرا من الحضور.

معلقا هذه الخطوة، وصف الفنان الماجد التعاقد مع “روتانا” بالاستثنائي، وأنه سيكون دعامة نجاح بالنسبة إليه، وبداية لطموحات ومفاجآت وأهداف جديدة من بينها التعاون مع الشركات الوطنية السعودية.

الماجد قدم الشكر أيضا للوليد بن طلال على دعم الفن والفنانين والأغنية السعودية والخليجية والعربية. ولفت الماجد إلى أن قيمة الفنان تكمن في قدراته على إسعاد جمهوره، مشيدا بالفضل الكبير بدعمه إلى شركة “فنون الجزيرة” التي تعاون معها عبر رحلة طويلة من النجاحات، ومشيرا إلى أن المملكة اليوم تعيش في عصر الانفتاح والمستقبل المشرق وفق رؤية 2030 لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تتضمن حفظ حقوق الملكية الفكرية ودعم وصناعة الفنون، ومثمنا دور وجهود الهيئة العامة للترفيه التي وصفها ببوابة الانفتاح وتعزيز روح الحماس والعطاء بين الفنان وجمهوره.

إنجاز كبير من جانبه

اعتبر سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” انضمام الماجد إنجازا كبيرا وغير عادي، بعد فترة من التفاوض والإقناع “ليكون ضمن باقة الفنانين معنا” وفق قوله، لافتا إلى أن العقد يشمل طرح الألبومات الجديدة والمشاركة بالحفلات والمهرجانات الغنائية، كما سيتضمن إعادة طرح أغاني الفنان راشد الماجد القديمة.

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ويعد انضمام الماجد مكسبا داعما لشركة “روتانا”، لكونه من النجوم الذين لهم مسيرة وبصمات راسخة لدى الجمهور الخليجي والعربي، بالتالي ستكون هذه الانطلاقة جديدة برصيد الماجد من خلال ألبوماته الغنائية الجديدة المقبلة.

إشادة جماهيرية

وكان خبر انضمام الماجد إلى “روتانا” قد تصدر “الترند” الأول في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث لقي إشادة وترحيبا من جمهوره، بينما تحفظ آخرون على ذلك.

“صباحي” تحصد المليون

حصدت أغنية “صباحي انت” التي طرحها الفنان راشد الماجد أخيرا أكثر من مليون مشاهدة خلال فترة وجيزة من طرحها، وهي من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، وإشراف الشاعر علي الحوار، ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني.