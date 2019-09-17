نادر الأتات يكشف كواليس رقصة “ونطرتك”.. الفيديو الذي سبق محطة البنزين

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف النجم اللبناني نادر الأتات عن كواليس التحضيرات التي سبقت إطلاق تحدّي رقصة “ونطرتك” الذي تزامن مع طرح كليب الأغنية.

ونشر نادر الأتات عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر فيه أثناء التدريبات على الرقصة مع مصمم الرقص اللبناني شارل مكريس، وكتب بتعليقه عليه: “هيك كان جونا مع المكريس المجنون وقت التمارين ونطرتك”.

وكان نادر الأتات قد نشر فيديو طريف جدًا له، ظهر فيه بإحدى محطات البنزين، وهو يقوم بنفس الخطوات الراقصة في الكليب، وطلب بتعليقه عليه من متابعيه نشر فيديوهات يقومون فيها بالخطوات نفسها لـ”رقصة ونطرتك”.

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تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.

لمشاهدة كليب أغنية “ونطرتك”: