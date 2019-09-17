ملحم زين يزور عاصي الحلاني في دارته ويطمئن عليه

متابعة بتجـــــــــــرد: زار النجم اللبناني ملحم زين، زميله النجم اللبناني عاصي الحلاني بدارته في لبنان للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لحادثة أثناء ممارسته هواية ركوب الخيل ونقله إلى المستشفى بحالة صعبة. وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لملحم زين مع عاصي الحلاني وبعض الإصدقاء أثناء الجلسة التي غلبت عليها أجواء المودة والإحترام. وبحسب مدير ماجد الحلاني، مدير أعمال عاصي الحلاني، فإن حالة فارس الغناء العربي في تحسن مستمر ومن المتوقع أن يعاود نشاطه الفني في أقرب وقت ممكن وبعد أن يتعافي بشكل كامل.

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