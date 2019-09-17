ملايين الأوفياء في مملكة نانسي عجرم

متابعة بتجـــــــــــرد: تحافظ النجمة اللبنانية نانسي عجرم على صدارة مواقع التواصل الإجتماعي، منذ سنوات، حيث تعتبر النجمة العربية الأكثر متابعة على الإطلاق.

وتواصل نانسي تحقيق أرقام قياسية من حيث عدد “الإعجابات” التي تنالها صورها والتعليقات التي تصلها من متابعيها. وبالعودة إلى الإعجابات فقد حطّمت نانسي الرقم القياسي الذي كانت قد حققته بصورة سابقة لها، حيث تخطت صورتها الأخيرة مع ابنتها الصغيرة “لِيا” المليون وربع المليون علامة إعجاب عبر موقع “إنستجرام”.

الأمر لا يختلف على “تويتر” حيث تنال تغريدات نانسي في مختلف المواضيع، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور فيكون لكلماتها وقعًا خاصًا ويعيد نشرها عدد كبير من الناشطين عبر الموقع الشهير.

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ومن المعروف أن نانسي عجرم تتمتّع بأكبر قاعدة جماهيرية في الوطن العربي إن كان على صعيد الحفلات التي تحييها ويحضرها عشرات آلاف المتفرجين من دولة إلى أخرى أو على صعيد أعمالها الغنائية وألبوماتها التي تحقق أعلى مبيعات في الشرق الأوسط، أو إلكترونيًا حيث تحتلّ المرتبة الأولى بين النجوم العرب بأكثر من ٦٥ مليون متابع عبر مواقع إنستجرام، فيسبوك وتويتر وأنغامي.

تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالتحضير لألبومها الجديد ومن المقرر أن تطرح أغنية “سينجل” قريبًا.