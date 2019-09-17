زلاتان إبراهيموفيتش سلطان أميركا

متابعة بتجــــــــــرد: رفع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رصيده الى 26 هدفاً في الدوري الاميركي لكرة القدم بعدما سجل ثلاثة اهداف في المباراة التي جمعت فريقه لوس أنجلوس غالاكسي وسبورتينغ كانساس والتي انتهت بفوز ساحق لغالاكسي 2-7. وكسر إبراهيموفيتش (37 عاماً) عدد الأهداف المسجلة لناديه في موسم واحد، وقال بعد المباراة “أعتقد أنني أفضل من لعب في تاريخ الدوري الاميركي، وهذه ليست مزحة.” ويحتل لوس أنجلوس المركز الخامس برصيد 45 نقطة في المجموعة الغربية.

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