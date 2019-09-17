المغربية طاهرة تخون زوجها

متابعة بتجـــــــــــرد: تتلقى الفنانة المغربية طاهرة، أصداءً إيجابية، منذ إنطلاق عرض حكاية “اكدب عليا شوية” ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك” للمخرج مصطفى فكري.

وتجسد طاهرة شخصية امرأة متزوجة، تتوهم أن زوجها يخونها مع أخرى، وعلى إثر هذا الوهم، تعطي لنفسها مبرر لخيانته هي الأخرى، فتنصب شباكها على زوج صديقتها، بحكم عملها كمديرة لمكتب شركته، وتنشأ علاقة بينهما، إلى أن تكتشف ظلمها لزوجها وعدم خيانته لها، فيدفعها الشعور بتأنيب الضمير إلى التردد لطبيبة نفسية، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة حكاية “اكدب عليا شوية” التي تدور أحداثها في 5 حلقات، كل من ميريهان حسين ومراد مكرم وألفت عمر ومؤمن نور، من تأليف عمرو محمود ياسين.