دينا عبدالله تنجو من الموت.. ووالدتها بـ"العناية المركزة"

نجت الفنانة والإعلامية المصرية دينا عبدالله من الموت، مساء الإثنين، بعد تعرضها لحادث سير أثناء قيادتها السيارة بصحبة والدتها على طريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي.

وقالت دينا لـ"العين الإخبارية" إن حالتها الصحية مستقرة، مطمئنة جمهورها: "أنا بخير وأعاني من بعض الكدمات فقط".

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وأضافت أن حالة والدتها الصحية خطيرة؛ إذ تعرضت لإصابات بالوجه وكدمات وكسور عديدة في أنحاء متفرقة من جسدها، وهي حاليا بأحد المستشفيات الخاصة في الجيزة.

وروت الفنانة والإعلامية المصرية (54 عاما) ما حدث، قائلة: "أثناء سيري بصحبة والدتي على طريق (القاهرة-الإسكندرية) الصحراوي، اصطدمت بنا سيارة من الخلف؛ ما تسبب في إصابتي وأمي وتحطم السيارة".

بينما تحرك نقيب المهن التمثيلية المصرية لمتابعة الحادث، وحضر الفنان إيهاب فهمي عضو النقابة إلى موقع الحادث؛ للوقوف بجانب الفنانة التي أصرت على تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة منطقة كرداسة؛ لضمان حقها بعدما تهشمت سيارتها.

دينا عبدالله شقيقة الممثلة والإعلامية إيناس عبدالله، حاصلة على ليسانس الآداب جامعة القاهرة قسم فرنسي 1987، ودخلت المجال الفني عام 1970 بمشاركتها في فيلم "أصعب جواز"، ومن أبرز أعمالها الفنية مسلسل "ليالي الحلمية" إنتاج عام 1995، وفيلم "المزاج" عام 1991.