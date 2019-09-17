نتفليكس تعرض مسلسل "ساينفيلد" بعد خسارة "فريندز"

أعلنت خدمة "نتفليكس"، الإثنين، أنها حصلت على حقوق عرض مسلسل "ساينفيلد" الأمريكي اعتبارا من 2021، في إطار الجهود التي تبذلها منصات البث التدفقي لتعزيز مضمونها في ظل المنافسة المحتدمة في القطاع.

وتحاول "نتفليكس" تعزيز مضامينها من المسلسلات الجماهيرية، خصوصا في ظل خسارتها حق عرض "فريندز" اعتبارا من نهاية العام الحالي، وكذلك الأمر مع "ذا أوفيس"، الذي ستتوقف عن عرضه اعتبارا من 2021، وهما المسلسلان الأكثر مشاهدة على منصتها.

حقوق البث الرقمي لمسلسل "ساينفيلد" مملوكة حاليا لمنصة "هولو" التابعة لمجموعة "ديزني"، منذ 2015.

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ولم تعلن قيمة الصفقة، لكن "إن بي سي يونيفرسال" دفعت 500 مليون دولار على 5 سنوات لحيازة حقوق "ذا أوفيس"، فيما دفعت "وورنر ميديا" 425 مليونا في مقابل حق عرض "فريندز" لـ5 سنوات أيضا.

وباتت المسلسلات القديمة ورقة أساسية في المنافسة في هذا القطاع، على مشارف إطلاق "أبل" و"ديزني" منصتيهما للفيديو بالبث التدفقي في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تنضم إلى هذا السوق "وورنر ميديا" و"إن بي سي يونيفرسال" في 2020.

أما "سوني" التي تملك فعليا حقوق "ساينفيلد" وتبيع حق استخدام هذا العمل للشركات الأخرى، فلم تنجح في الدفع قدما بمنصتها الخاصة "بلاي ستيشن فيو" ولم تكن لديها تاليا مصلحة في استرجاع الحق الحصري لعرض المسلسل.

وإضافة إلى "فريندز" و"ذا أوفيس"، تفقد "نتفليكس" حق عرض أفلام "ستار وورز" وإنتاجات "بيكسار" و"مارفل" التي كانت تبث جزءا منها وهي مملوكة لمجموعة "ديزني".