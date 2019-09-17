متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتحضّر الاعلامية ناردين فرج للبدء بالموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، بعد نجاحها في تجربتها السّابقة، إذْ استطاعت أنْ تضفي نكهة مميّزة وعفوية إلى البرنامج.
وتحدّثت فرج لـ"فوشيا" عن استعدادها لهذه التجربة مجددًا، مؤكّدة بأنّ هذا الموسم يُعدّ استثنائيًا بسبب المواهب المشاركة.
وتطرّقت الإعلامية إلى الكيمياء التي تجمعها بزميلها الاعلامي السعودي ياسر السقاف، الذي يشاركها في البرنامج، مشدّدة على أنّها استفادت كثيرًا من خبرته في المجال الاعلاميّ.
كانت هذه تفاصيل خبر ناردين فرج: "ذا فويس" الخامس استثنائيّ.. والكيمياء تجمعني بياسر السقاف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.