ناردين فرج: "ذا فويس" الخامس استثنائيّ.. والكيمياء تجمعني بياسر السقاف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتحضّر الاعلامية ناردين فرج للبدء بالموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، بعد نجاحها في تجربتها السّابقة، إذْ استطاعت أنْ تضفي نكهة مميّزة وعفوية إلى البرنامج.

وتحدّثت فرج لـ"فوشيا" عن استعدادها لهذه التجربة مجددًا، مؤكّدة بأنّ هذا الموسم يُعدّ استثنائيًا بسبب المواهب المشاركة.

وتطرّقت الإعلامية إلى الكيمياء التي تجمعها بزميلها الاعلامي السعودي ياسر السقاف، الذي يشاركها في البرنامج، مشدّدة على أنّها استفادت كثيرًا من خبرته في المجال الاعلاميّ.