متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب الفنان السوريّ محمد قنوع عن سعادته بتكريمه في مهرجان "عبق الياسمين" الذي نظمته مؤسسة "سوريون" برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية بقلعة دمشق. من جانب آخر؛ ولكونه يشغل مدير شركة إنتاج، التي قدّمت العديد من الأعمال المُدبلجة، شدّد قنوع على أنّ هذه الأعمال لم تَسحب البِساط من الدراما السورية، رافضًا هذا الانتقاد الذي يتحدّث به البعض. وأكّد أنّ الدبلجة باللهجة السورية مطلوبة في معظم المحطات العربيّة، وأنّ توقّف دبلجة الأعمال التركية لن يساهم في تقدّم الدراما السوريّة.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد قنوع يتحدّث عن باب الحارة 11.. ويؤكد: للتكريم شعور غريب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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