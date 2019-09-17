"MBC5": فضائية جديدة لبلدان المغرب العربي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: في سياق خطتها الخمسية للتوسّع والنمو، أعلنت "مجموعة MBC" عن إطلاق "MBC5" أو (MBC Cinq بالفرنسية) التي ترفع شعار "قوتنا واحدة"، وهي القناة الفضائية الجديدة بنكهة محلية بامتياز، ملؤها الترفيه العائلي لبلدان المغرب العربي.

تحمل القناة الرقم5 أو Cinq بالفرنسية(سنك)، المألوف في الثقافة الفرنكوفونية، والمتداول في دول المغرب العربي التي تذخر بمخزونٍ حضاري وتراثي وثقافي ومعرفي عريق. ولعلّ مصطلح "خمسة وخْميس" - الذي يرمز إلى التفاؤل والإيجابية وحسن الطالِع - هو خير تعبير عن المعنى والمغزى. علماً أن "المجموعة"_ منذ إنطلاقة MBC1 في لندن عام 1991_ تضم في صفوفها، وعلى شاشاتها ومنصّاتها، نُخبة من الخبرات المغاربية.

تسعى القناة الجديدة إلى الاستثمار بأفضل الانتاجات المحلية، وتعزيز السوق وتوسيعها، وذلك بحكم الفائدة المشتركة بين المنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية الوفيرة من جهة، وMBC5 من جهة أُخرى. كما يصُب إطلاق القناة في مصلحة الاقتصادات الوطنية لبلدان المغرب العربي، لناحية المساهمة في جذب الاستثمارات إلى القطاع الإعلامي، والتحفيز على إيجاد فرص عمل جديدة خصوصاً للشباب، ناهيك عن تنشيط عملية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين ما هو محلي وإقليمي وعالمي.

ينطلق البثّ الفضائي لـ MBC5 مساء السبت 21 سبتمبر الحالي، مع إطلالة أولى تستهلّها القناة بالموسم الخامس من برنامج the Voice، والذي سيكون متوفراً لجمهور بلدان المغرب العربي حصراً عبر قناة MBC5.

أبرز ما توفّره شبكة البرامج الأولى التصاعدية لـ MBC5

تتنوّع شبكة البرامج التصاعدية الأولى لـ MBC5، وركيزتها إنتاجات مغاربية وعربية، فيما يُكشف عن المزيد من الأعمال والإنتاجات في المرحلة اللاحقة:

الدار داركم: برنامج كوميدي تمثيلي، يستضيف عدداً من أبرز النجوم في المغرب العربي، من تقديم الثنائي الكوميدي إدريس ومهدي. إنتاج شركة جو برو.

جوابك دهب: برنامج مسابقات مسرحه الشارع المغاربي، يقدّم جوائز من "ذهب" للفائزين، من تقديم الممثل الشاب ومقدّم البرامج مراد العشابي. إنتاج شركةCinetelema .

أسرار النساء: فكاهي اجتماعي، يتمحور حول حياة وأسرار مجموعة من الصديقات، من بطولة: نجمة الكوميديا بديعة الصنهاجي، والممثلة المغربية مها البخاري، وماريا نديم، وسكينة درابيل. إنتاج شركة Cinetelema.

خلي بالك من فيفي: برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عدداً من الفنانين المغاربة والعرب. من تقديم فيفي عبده، وزينب عبيد.

خالد وأحبابه: الشاب خالد في برنامج ترفيهي متنوّع.

جلسات مع نجاة: برنامج فني اجتماعي، من تقديم المغنية المغربية نجاة اعتابو.

جلسات فنية: إنتاج MED PRODUCTION.

سترايك مع حمزة الفيلالي: تقديم الممثل الكوميدي المغربي حمزة الفيلالي.

ساعة سعيدة: برنامج يومي توك شو، تقديم الفنان عبد الفتاح الجريني والفنانة جميلة البدوي.

مسرح المغرب: ينطلق من الدار البيضاء بعروض اسبوعية مباشرة تتواصل تباعاً لغاية رمضان القادم.

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يضاف إلى ذلك عدد من المسلسلات التي ستُعرض تباعاً خلال الجدولة التصاعدية، وأبرزها:

"هي" من بطولة رشيد الوالي وزينب عبير

"إصطدام" الحصري المدبلج بطولة كيفانش تاتليتوغ

"دابا تزيان" بطولة محمد الجم

"قلبي نساك" من بدولة دنيا بطمة

يضاف إلى ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية التي تُعرَض للمرةِ الأولى على الشاشات المغاربية.

تفاصيل المؤتمر الصحفي ومجرياته

خلال مؤتمر صحفي عقدته "مجموعة MBC" بحضور حشد من أهل الصحافة والإعلام، أجاب على أسئلة الصحفيين وتساؤلاتهم كل من رئيس قناة MBC5 محمد عبدالمتعال، والمتحدث الرسمي باسم “مجموعة MBC" مـازن حـايك، بحضور مستشار عام القناة مصطفى بنعلي.

عبدالمتعال

وفي معرض إجابته على سؤال حول طبيعة الانطلاقة التصاعدية للقناة، أوضح محمد عبد المتعال أن هناك ثلاث مراحل تتصاعد خلالها الجدولة البرامجية للقناة وصولاً إلى ذروتها في شهر رمضان القادم. وأضاف، "المحتوى البرامجي يضم خلطة سحرية بتوليفة محلية، قوامها سلسلة من العوامل والعناصر التي تتكامل معاً لتقديم أفضل ما تعوّد عليه الجمهور المغاربي من MBC ولكن بنكهة مغاربية محلية.

حايك

وفي معرض إجابته على سؤال تطرق إلى الناحية الإعلانية وحصة MBC5 منها في سوق بلدان المغرب العربي، قال حايك: "المعلِن هو شريك ذكي ويستثمر ميزانياته حيثما يكون العائد على الاستثمار هو الأعلى بالنسبة للمنتجات والخدمات والسلع التي يقدّمها. لطالما شهدنا في MBC عموماً، وMBC2 وMBC4 تحديداً، اهتماماً بالغاً من قبل كبار المعلنين التلفزيونيين في منطقة المغرب العربي، للتواجد على هاتيْن القناتيْن وسواهما من قنواتنا. وقد لمسنا ذروة ذلك في فترة صعود الدراما التركية على MBC4 عام 2008. آنذاك أتتنا الكثير

وأشار إلى التكامل ما بين الإعلام والإعلان، باعتبار الإعلان هو مكافأة الإعلام الناجح. وما انطبق وينطبق على MBC4 وMBC2، ينطبق اليوم كذلك على MBC5."

وحول أهداف القناة في السوق المغاربية، قال حـايك: "هدفنا السعي إلى تعزيز السوق المحلية بحكم الفائدة المشتركة بين MBC5 من جهة، والمنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية الوفيرة، من جهةٍ أخرى. كل ذلك يصب في صالح إيجاد فرص عمل جديدة وجذب استثمارات رائدة في القطاع الإعلامي.

إن صناعة المحتوى الإعلامي اليوم تُمِّثل بيضة القبّان في اقتصاديات المعرفة، وهي طبعاً قطاع تجاري رابح ورائد وأساسي في تحريك العجلة الاقتصادية لأي بلد. لذا، فإن توجّهنا لبلدان المغرب العربي يدعم ذلك بطبيعة الحال ويصبّ في مصلحة الأسواق المحلية في المقام الأول.



اللهجة البيضاء

وفي معرض سؤال تطرق إلى المواءمة والموافقة بين بلدان المغرب العربي في اللهجة أولاً، وفي المحتوى البرامجي ثانياً، رغم الأهواء المختلفة أحياناً وأنماط المشاهدة التي قد تختلف بين مشاهدي بلدان المغرب العربي في بعض الأحيان؟ أشار محمد عبد المتعال إلى أن اللهجة أولاً ستكون بيضاء بحيث تكون مشتركة بين جميع بلدان المغرب العربي. وأضاف: "نحن نتوجّه لبلاد المغرب لنجمع كما يوضح شعار القناة "قوتنا واحدة". هدفنا أن يجد كل فرد من أفراد العائلة المغاربية في MBC5 ما يصبو إليه من أنماط المحتوى الإعلامي، وما يصب في المصلحة العامة لبلاد المغرب."

وفي إجابته على سؤال تطرق إلى المحتوى الرقمي الذي تعتزم القناة تقديمه لجمهورها، قال محمد عبد المتعال: "نسعى أن تذخر خدمة (شاهد.نت) للفيديو حسب الطلب، بانتاجات مشتركة و/أو حصرية لـ MBC5، وبالشراكة طبعاً من منتجين من بلدان المغرب العربي. أما بالنسبة للإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، فمن الطبيعي أن تحمل القناة الجديدة منظومة شاملة من المنصّات الثابتة والمتحرّكة والتفاعلية، والتي تصل إلى الجمهور المغاربي في كل زمان ومكان."