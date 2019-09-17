شكرا لقرائتكم خبر عن زى أى أم مصرية.. حلا شيحة: الولاد راحوا المدرسة الساعة 7 وعندى يوم طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير إحنا ٧ الصبح الولاد راحوا المدرسة وعندى النهاردة يوم طويل وبكرة رايحة الجونة علشان المهرجان أتمنى السنة دى يكون المهرجان أحلى وأحلى وبالتوفيق لجميع القائمين عليه".

كانت الفنانة حلا شيحة العائدة للفن بعد ارتداء النقاب وابتعادها عن الوسط الفنى لمدة 13 عاما قد تعرضت لهجوم خلال الأيام الماضية بعد نشر الفنان محمد رجب صورة تجمعه بها، والتى ظهرت فيها بفستان أسود مكشوف وماكياج براق.

يذكر أن حلا شيحة شاركت محمد رمضان فى بطولة مسلسل "زلزال" وهو أول أعمالها الذى عادت من خلاله للساحة الفنية بعد غياب طويل.