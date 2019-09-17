شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تبدأ تصوير "عقد الخواجة" أول أكتوبر بأحد فنادق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد "عقد الخواجة"، مطلع شهر أكتوبر المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث تصل مصر نهاية شهر سبتمبر الجارى لعمل البروفات الأخيرة للفيلم مع باقى الأبطال، وذلك بعد عقد جلسات عمل بالقاهرة الأسبوع الماضى بحضور فريق عمل الفيلم.

هيفاء وهبى ومحمد وزيرى ومعتصم النهار والمخرج محمد حماقى فيلم "عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى والسورى معتصم النهار وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة. Advertisements وتعود هيفاء وهبى بفيلم "عقد الخواجة" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" وإخراج سامح عبد العزيز العام قبل الماضى، اضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

هيفاء مع احمد الفيشاوى واحمد داوود

فريق عمل عقدة الخواجة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبى تبدأ تصوير "عقد الخواجة" أول أكتوبر بأحد فنادق القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.