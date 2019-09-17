شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسلسل "ملاك" لـ كريم فهمى وأيتن عامر ينتهى من 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى السيناريست حسان دهشان من كتابة 15 حلقة ضمن أحداث مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته الفنان كريم فهمى وأيتن عامر، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة ومن إخراج ابراهيم فخر، وتنتمى أحداثه فى إطار ساسبنس اجتماعى، حسبما أكد دهشان فى تصريحاته لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى ينتظر كريم فهمى عرض فيلمه الجديد "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.

وكانت آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "أمر واقع"، وشاركته فى بطولة العمل الفنانة ريم مصطفى وأحمد وفيق ونبيل الحلفاوى وياسر المصرى ونهى عابدين وملك قورة ونجلاء بدر، تأليف محمد رفعت وإخراج مجدى السميرى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن حول ضابط مكلف بإحباط عملية إرهابية ويواجه العديد من العقبات والمطاردات من قبل بعض الجهات.