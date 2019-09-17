"أنا مش جوز الست" و"فتاة أحلام رمضان صبحي".. ماذا قال النجوم عن عبلة كامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

تحتل الفنانة عبلة كامل مكانة كبيرة لدى الجماهير على مستوى مصر والوطن العربي، وعلى مدار مسيرتها الفنية استطاعت أن تصنع شعبية جارفة بسبب تلقائيتها وعفويتها وخفة ظلها، وتحتفل اليوم الثلاثاء النجمة الكبيرة بعيد ميلادها الـ59، إذ أنها من موليد 17 سبتمبر 1960، وفي تلك المناسبة نستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات النجوم عنها:

محمود الجندي

قال الفنان الراحل محمود الجندي، خلال لقاءه ببرنامج "حفلة 11"، إنه تزوج من عبلة كامل لأنها تشبه مجتمعنا، وأن ثقافاتهم واستعدادهم لاستمرار العلاقة والحياة كان سببًا رئيسيًا في زواجهم، وعن انفصالهم أكد إنه وقع لظروف خارجة عن إرادتهم.

وأضاف "الجندي"،: "كان نجمها أعلى مني وكان شغلي أقل واتعرض علىا أعمل أعمال مجاملة ليها، ورفضت طبعًا لأني مينفعش أكون جوز الست".

أحمد كمال

خلال لقاءه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا"، قال الفنان أحمد كمال، أنه بدأ مسيرته الفنية مع عبلة كامل، ولكن إيقاع رحلتها كان أسرع منه، مؤكدًا أن نجوميتها لم تكن سسب للانفصال الذي وقع بينهما.

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إيناس الدغيدي

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن الفنانة عبلة كامل لن تبقى نجمة حتى لو قدمت 100 عمل، موضحة أن النجومية لديها مقاييس ومواصفات كثيرة أهمهما الشكل والموضوع واختلاف الأدوار، لأفتة أنها ممثلة عظيمة وقديرة ولكنها ليست نجمة.

رمضان صبحي

قال اللاعب رمضان صبحي إن الفنانة عبلة كامل فتاة أحلامه في طفلولته، وذلك عند سؤاله عن فتاة أحلامه في الأفلام التي شاهدها، لتداعبه الإعلامية إسعاد يونس قائلة: " بقولك فتاة أحلامك يابني".

إنعام محمد علي

قالت المخرجة إنعام محمد علي، أن الفنانة عبلة كامل، دخلت في هيسيرتا ضحك عندما عرض عليها دور أم كلثوم، مؤكدة أنها لن تستطع الخروج من شخصيتها.