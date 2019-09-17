"بمشاركة فرقة ميامي".. نبيل شعيل يحيي حفلاً غنائيًا بالكويت 27 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أعلن المطرب نبيل شعيل، عن استعداده لإحياء حفل غنائي بالكويت، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، ويشاركه في الحفل فرقة ميامي.

ونشر شعيل، بوستر الحفل عبر حسابه على"إنستجرام" قائلاً: "إن شاء الله، نراكم يوم الجمعة 27/9/2019 مع حبايبي فرقة ميامي، نبيل شعيل".

يذكر أن، نبيل شعيل، يستعد مع نجوم الكويت عبدالله الرويشد ونوال الكويتية، للمشاركة في اليوم الوطني الـ"89" للمملكة العربية السعودية، والذي يوافق 23 سبتمبر.

