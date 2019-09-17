بـ"جمبسوت".. أروى أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام".

وظهرت أروى في الصور بإطلالة أنيقة وارتدت " جمبسوت" من اللونين الأبيض والأسود، وعلقت: " بداخلي شوق كبير ما يعلمه إلا رب العالمين، أحبكم".

يذكر أن اَخر أعمال الفنانة أروى هو تقديم برنامج " تحت السيطرة"، الذي عرض فبراير الماضي على قناة النهار.